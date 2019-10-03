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Após partida disputada, Flamengo e Grêmio deixam vaga em aberto

Os dois times disputam em jogos de ida e de volta a vaga para a final da Libertadores

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 19:35

Publicado em 

03 out 2019 às 19:35
Troféu da Libertadores 2019 Crédito: JUAN MABROMATA/AP
A decisão pela vaga na final da Libertadores ficou mesmo para o jogo de volta. Em uma partida cheia de emoções, Grêmio e Flamengo empataram em 1 a 1 e mantiveram o confronto em aberto. O jornalista Felipe Souza fala sobre a disputa. "O Flamengo foi melhor durante boa parte da disputa, mas não conseguiu liquidar a fatura", diz.
Já no Brasileirão, o Vasco venceu o Atlético-MG em partida atrasada da 21ª rodada e respirou na tabela. "O Gigante da Colina está oito pontos à frente da temida zona de rebaixamento". Ouça na íntegra:
Arquibancada CBN - 03-10-19

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