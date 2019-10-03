Após partida disputada, Flamengo e Grêmio deixam vaga em aberto

A decisão pela vaga na final da Libertadores ficou mesmo para o jogo de volta. Em uma partida cheia de emoções, Grêmio e Flamengo empataram em 1 a 1 e mantiveram o confronto em aberto. O jornalista Felipe Souza fala sobre a disputa. "O Flamengo foi melhor durante boa parte da disputa, mas não conseguiu liquidar a fatura", diz.