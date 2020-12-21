Análise: rodada é marcada por episódio de ato racista em campo

Na 26ª rodada do Brasileiro, o jogo entre Flamengo e Bahia neste domingo (20), que terminou com a vitória do rubro-negro por 4 a 3, foi marcado por uma acusação de racismo dentro de campo. O volante Gerson, do Flamengo, acusou o jogador do Bahia Ramírez de dizer "cala a boca, negro" durante a partida. Ao questionar a arbitragem sobre o ocorrido, o agora ex-técnico do Bahia Mano Menezes minimizou a acusação de Gerson e a caracterizou como "malandragem". Assunto para análise de Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN. Ouça!
Arquibancada CBN - 21-12-20