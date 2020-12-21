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CAMPEONATO BRASILEIRO

Análise: rodada é marcada por episódio de ato racista em campo

Ouça os comentários do jornalista esportivo Filipe Souza

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:23

Publicado em 

21 dez 2020 às 17:23
Gerson, jogador do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram @gersonsantoss
Na 26ª rodada do Brasileiro, o jogo entre Flamengo e Bahia neste domingo (20), que terminou com a vitória do rubro-negro por 4 a 3, foi marcado por uma acusação de racismo dentro de campo. O volante Gerson, do Flamengo, acusou o jogador do Bahia Ramírez de dizer "cala a boca, negro" durante a partida. Ao questionar a arbitragem sobre o ocorrido, o agora ex-técnico do Bahia Mano Menezes minimizou a acusação de Gerson e a caracterizou como "malandragem". Assunto para análise de Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN. Ouça!
Arquibancada CBN - 21-12-20

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