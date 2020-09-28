Análise: Real Noroeste amarga mais uma derrota na Série D

Final de semana agitado no mundo da bola! Nesta segunda-feira (28), Filipe Souza traz os destaques dos últimos jogos do Brasileirão. O comentarista fala do polêmico jogo Flamengo e Palmeiras - que aconteceu por decisão judicial. O placar terminou empatado (1 a 1). Filipe também fala dos demais resultados da série A.

Tem também os resultados da Série D - que conta com times capixabas: o Vitória amargou mais uma derrota, por 1 a 0, desta vez para o Aparecidense. Já o Real Noroeste empatou na disputa com o Águia Negra e está em segundo lugar no grupo 5 da série.