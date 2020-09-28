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Análise: Real Noroeste amarga mais uma derrota na Série D

Ouça os destaques do comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:09

Publicado em 

28 set 2020 às 18:09
Futebol Crédito: Pixabay
Final de semana agitado no mundo da bola! Nesta segunda-feira (28), Filipe Souza traz os destaques dos últimos jogos do Brasileirão. O comentarista fala do polêmico jogo Flamengo e Palmeiras - que aconteceu por decisão judicial. O placar terminou empatado (1 a 1). Filipe também fala dos demais resultados da série A.
Tem também os resultados da Série D - que conta com times capixabas: o Vitória amargou mais uma derrota, por 1 a 0, desta vez para o Aparecidense. Já o Real Noroeste empatou na disputa com o Águia Negra e está em segundo lugar no grupo 5 da série. 
Ainda fecha a rodada o jogo Fluminense e Coritiba. 
Arquibancada CBN - 28-09-20.mp3

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