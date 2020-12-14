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BRASILEIRÃO

Análise: o adeus do Real Noroeste à Série D e destaques da Série A

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 18:14

Publicado em 

14 dez 2020 às 18:14
O Real Noroeste perdeu para o Brasiliense e está eliminado da Série D Crédito: Igo Estrela/Metrópoles
O futebol capixaba vai amargar mais um ano na última divisão do futebol brasileiro. Após o Vitória ter sido eliminado ainda na primeira fase, neste sábado (12) foi a vez do Real Noroeste dar adeus à competição nacional. O time capixaba perdeu para o Brasiliense por 3 a 0 a partida válida pelo jogo de volta da segunda fase do torneio. Assunto para análise de Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN! O comentarista também traz os destaques da Série A: a derrota do Botafogo para o Internacional; a goleada do Flamengo sobre o Santos; e o empate entre Vasco e Fluminense. Ouça:
Arquibancada CBN - 14-12-20

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