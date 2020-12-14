Análise: o adeus do Real Noroeste à Série D e destaques da Série A

O futebol capixaba vai amargar mais um ano na última divisão do futebol brasileiro. Após o Vitória ter sido eliminado ainda na primeira fase, neste sábado (12) foi a vez do Real Noroeste dar adeus à competição nacional. O time capixaba perdeu para o Brasiliense por 3 a 0 a partida válida pelo jogo de volta da segunda fase do torneio. Assunto para análise de Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN! O comentarista também traz os destaques da Série A: a derrota do Botafogo para o Internacional; a goleada do Flamengo sobre o Santos; e o empate entre Vasco e Fluminense. Ouça:
Arquibancada CBN - 14-12-20