Análise: Novo técnico do Flamengo e retomada dos treinos do Vitória

O Flamengo oficializou a contratação do técnico catalão Domènec Torrent, de 58 anos. Ele assinou com o clube carioca nesta sexta-feira (31) e será o substituto de Jorge Jesus no comando do time rubro-negro. Esse é o destaque de Filipe Souza, no retorno do Arquibancada CBN! O comentarista avalia a escolha de um técnico estrangeiro como uma decisão prudente e apresentou o perfil do trabalho do ex-auxiliar de Pepe Guardiola, voltado para a posse de bola. Ouça a análise completa!
ARQUIBANCADA CBN - 31-07-20
Filipe também comenta sobre o retorno aos treinos do Vitória, na preparação para a Série D do Brasileirão. As atividades do time capixaba estavam suspensas desde o dia 18 de março de 2020. Após 134 dias, diante da estabilização da situação de saúde pública, o governo do Estado liberou novamente os treinos. Na última quinta-feira (30), o elenco do Vitória, com exceção do jogador que está contaminado, participou de um treino leve no estádio Salvador Costa.