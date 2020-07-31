Análise: Novo técnico do Flamengo e retomada dos treinos do Vitória

O Flamengo oficializou a contratação do técnico catalão Domènec Torrent, de 58 anos. Ele assinou com o clube carioca nesta sexta-feira (31) e será o substituto de Jorge Jesus no comando do time rubro-negro. Esse é o destaque de Filipe Souza, no retorno do Arquibancada CBN! O comentarista avalia a escolha de um técnico estrangeiro como uma decisão prudente e apresentou o perfil do trabalho do ex-auxiliar de Pepe Guardiola, voltado para a posse de bola. Ouça a análise completa!