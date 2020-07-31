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VOLTA DO ARQUIBANCA CBN

Análise: Novo técnico do Flamengo e retomada dos treinos do Vitória

Ouça os comentários de Filipe Souza no Arquibancada CBN!

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:14

Publicado em 

31 jul 2020 às 18:14
O catalão Domenec Torrent é o novo técnico do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram @domenectorrent
O Flamengo oficializou a contratação do técnico catalão Domènec Torrent, de 58 anos. Ele assinou com o clube carioca nesta sexta-feira (31) e será o substituto de Jorge Jesus no comando do time rubro-negro. Esse é o destaque de Filipe Souza, no retorno do Arquibancada CBN! O comentarista avalia a escolha de um técnico estrangeiro como uma decisão prudente e apresentou o perfil do trabalho do ex-auxiliar de Pepe Guardiola, voltado para a posse de bola. Ouça a análise completa!
ARQUIBANCADA CBN - 31-07-20
Filipe também comenta sobre o retorno aos treinos do Vitória, na preparação para a Série D do Brasileirão. As atividades do time capixaba estavam suspensas desde o dia 18 de março de 2020. Após 134 dias, diante da estabilização da situação de saúde pública, o governo do Estado liberou novamente os treinos. Na última quinta-feira (30), o elenco do Vitória, com exceção do jogador que está contaminado, participou de um treino leve no estádio Salvador Costa.

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