Análise: mudanças de Domènec desagradam jogadores do Flamengo

Contratado no dia 31 de julho e no comando técnico do Flamengo desde 3 de agosto, quando desembarcou no Brasil, o catalão Domènec Torrent está sendo criticado por suas decisões. Ele começou com o pé esquerdo, já que time rubro-negro foi derrotado nos dois jogos em que esteve a frente - uma contra o Atlético-MG e outra contra o Atlético-GO. Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza analisa o desempenho do Flamengo e, inclusive, traz informação de bastidor: uma reunião foi realizada na tarde desta quinta-feira, entre jogadores e Torrent, para debater soluções para o momento ruim. Ouça a análise!