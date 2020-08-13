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Análise: mudanças de Domènec desagradam jogadores do Flamengo

Ouça os comentários do jornalista Filipe Souza, na edição desta quinta-feira (13) do Arquibancada CBN!

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 17:32

Publicado em 

13 ago 2020 às 17:32
Domènec Torrent, técnico do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Contratado no dia 31 de julho e no comando técnico do Flamengo desde 3 de agosto, quando desembarcou no Brasil, o catalão Domènec Torrent está sendo criticado por suas decisões. Ele começou com o pé esquerdo, já que time rubro-negro foi derrotado nos dois jogos em que esteve a frente - uma contra o Atlético-MG e outra contra o Atlético-GO. Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza analisa o desempenho do Flamengo e, inclusive, traz informação de bastidor: uma reunião foi realizada na tarde desta quinta-feira, entre jogadores e Torrent, para debater soluções para o momento ruim. Ouça a análise!
Arquibancada CBN - 13-08-20.mp3

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