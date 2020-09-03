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ARQUIBANCADA CBN

Análise: goleada do Flamengo e o empate do Vasco no Brasileirão

Filipe Souza traz os destaques do esporte nesta quinta-feira (03)!

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:04

Publicado em 

03 set 2020 às 17:04
Jogando fora de casa, no estádio Pituaçu, em Salvador, o Flamengo venceu o Bahia por 5 a 3 na noite desta quarta-feira (02) Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na edição desta quinta-feira (03) do Arquibancada CBN, o comentarista esportivo Filipe Souza analisa os últimos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques está a goleada do Flamengo, que venceu o Bahia por 5 a 3 em Salvador - um momento de alívio para o início conturbado do técnico Domenéc Torrent no time rubronegro. Filipe também fala sobre o empate do Vasco contra o Santos. O "Gigante da Colina", em terceiro no Brasileirão, empatou dois e perdeu um nos últimos cinco jogos. Ouça!
Arquibancada CBN - 03-09-20

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