Análise: goleada do Flamengo e o empate do Vasco no Brasileirão

Na edição desta quinta-feira (03) do Arquibancada CBN, o comentarista esportivo Filipe Souza analisa os últimos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques está a goleada do Flamengo, que venceu o Bahia por 5 a 3 em Salvador - um momento de alívio para o início conturbado do técnico Domenéc Torrent no time rubronegro. Filipe também fala sobre o empate do Vasco contra o Santos. O "Gigante da Colina", em terceiro no Brasileirão, empatou dois e perdeu um nos últimos cinco jogos. Ouça!
Arquibancada CBN - 03-09-20