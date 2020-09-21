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ARQUIBANCADA CBN

Análise: atuação dos times capixabas na Série D e jogos da Série A

Filipe Souza, nesta segunda-feira (21), analisa os destaques da rodada no futebol brasileiro

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 16:52

Publicado em 

21 set 2020 às 16:52
O Real Noroeste venceu o Goiânia na fase de grupos do Brasileirão Série D Crédito: MyCujoo/CBF
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz os destaques do final de semana do futebol brasileiro. No Brasileirão Série D, que conta com times capixabas, o comentarista esportivo fala sobre a vitória do Real Noroeste sobre o Goiânia, por 2 a 1, e a derrota do Vitória, que perdeu para o Goianésia por 2 a 0. No Campeonato Brasileiro Série A, Filipe analisa os jogos: Vasco e Curitiba; Botafogo e Santos; e Sport Recife e Fluminense. No quadro, tem também o resultado da rodada da Liga Cartola da Rede Gazeta. Ouça!
Arquibancada CBN - 21-09-20

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