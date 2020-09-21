Análise: atuação dos times capixabas na Série D e jogos da Série A

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz os destaques do final de semana do futebol brasileiro. No Brasileirão Série D, que conta com times capixabas, o comentarista esportivo fala sobre a vitória do Real Noroeste sobre o Goiânia, por 2 a 1, e a derrota do Vitória, que perdeu para o Goianésia por 2 a 0. No Campeonato Brasileiro Série A, Filipe analisa os jogos: Vasco e Curitiba; Botafogo e Santos; e Sport Recife e Fluminense. No quadro, tem também o resultado da rodada da Liga Cartola da Rede Gazeta. Ouça!