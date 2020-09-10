Análise: Após início difícil, Flamengo se recupera no Brasileirão

Nesta edição do Arquibancada CBN, o comentarista esportivo Filipe Souza destaca que, após trágico início no Brasileirão, o Flamengo já chegou à sua quarta vitória seguida na competição nacional. "Sem saber o que é derrota desde a segunda rodada, quando perdeu para o Atlético-GO, o Rubro Negro derrotou o Fluminense na noite desta quarta-feira (09) com boa dose de tranquilidade, assumiu a vice-liderança na tabela e já aparece no retrovisor do Internacional, líder do torneio", explicou Filipe. Confira a análise completa!
Arquibancada CBN -10-09-20