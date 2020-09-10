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ARQUIBANCADA CBN

Análise: Após início difícil, Flamengo se recupera no Brasileirão

Ouça os destaques do futebol na edição desta quinta-feira (10) do Arquibancada CBN!

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:48

Publicado em 

10 set 2020 às 17:48
Flamengo derrotou o Fluminense com dois gols marcados por Filipe Luís e Gabigol, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nesta edição do Arquibancada CBN, o comentarista esportivo Filipe Souza destaca que, após trágico início no Brasileirão, o Flamengo já chegou à sua quarta vitória seguida na competição nacional. "Sem saber o que é derrota desde a segunda rodada, quando perdeu para o Atlético-GO, o Rubro Negro derrotou o Fluminense na noite desta quarta-feira (09) com boa dose de tranquilidade, assumiu a vice-liderança na tabela e já aparece no retrovisor do Internacional, líder do torneio", explicou Filipe. Confira a análise completa!
Arquibancada CBN -10-09-20

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