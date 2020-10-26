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Análise: a briga na liderança do Brasileirão e capixabas na Série D

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:58

Publicado em 

26 out 2020 às 16:58
Flamengo empatou com o Internacional por 2 a 2 Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza comenta os destaques do fim de semana no Futebol. Resultados de jogos do Vitória, Real Noroeste, Flamengo, e Fluminense são analisados pelo comentarista. Ouça!
Arquibancada CBN - 26-10-20

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