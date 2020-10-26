Análise: a briga na liderança do Brasileirão e capixabas na Série D

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza comenta os destaques do fim de semana no Futebol. Resultados de jogos do Vitória, Real Noroeste, Flamengo, e Fluminense são analisados pelo comentarista. Ouça!
Arquibancada CBN - 26-10-20
Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:58
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta