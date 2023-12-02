Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Arquibancada CBN

36ª rodada do Brasileirão é o destaque da semana

Ouça as análises do comentarista Filipe Souza

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 22:28

Publicado em 

01 dez 2023 às 22:28
Paulinho abriu caminho para a vitória do Atlético-MG em cima do Flamengo
Paulinho abriu caminho para a vitória do Atlético-MG em cima do Flamengo Crédito: Bruno Sousa/Atlético-MG
Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza analisa a 36ª rodada do Brasileirão. Em especial, a partida do papo é a vitória do Atlético Mineiro em cima do Flamengo, por 3x0. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 01-12-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados