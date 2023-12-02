36ª rodada do Brasileirão é o destaque da semana

Paulinho abriu caminho para a vitória do Atlético-MG em cima do Flamengo

Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza analisa a 36ª rodada do Brasileirão. Em especial, a partida do papo é a vitória do Atlético Mineiro em cima do Flamengo, por 3x0. Ouça a conversa completa!