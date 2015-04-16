Vale a pena voltar ao antigo emprego?

Você já não faz mais parte da empresa, mas se arrependeu de ter saído. Ou então recebeu nova proposta da antiga empresa para voltar. “O bom filho à casa torna”, diziam antigamente. Apesar do dito popular ser propício, o primeiro passo antes de tomar uma decisão é lembrar do porquê de ter saído da empresa.Além disso, um dos fatores principais para que a readmissão seja cogitada pela empresa é a relação com os colegas. Ninguém (re)contrata alguém que causará insatisfação no grupo. As portas também serão fechadas, se houver quebra de confiança ou ainda divulgação de informações da empresa a terceiros e concorrentes. A consultora de carreira Ângela Abdo faz um balanço sobre voltar ou não ao antigo emprego. Ouça: