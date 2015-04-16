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CBN E A SUA CARREIRA

Vale a pena voltar ao antigo emprego?

A consultora de carreira Ângela Abdo faz um balanço sobre voltar ou não

Publicado em 15 de Abril de 2015 às 22:13

Publicado em 

15 abr 2015 às 22:13
Você já não faz mais parte da empresa, mas se arrependeu de ter saído. Ou então recebeu nova proposta da antiga empresa para voltar. “O bom filho à casa torna”, diziam antigamente. Apesar do dito popular ser propício, o primeiro passo antes de tomar uma decisão é lembrar do porquê de ter saído da empresa.Além disso, um dos fatores principais para que a readmissão seja cogitada pela empresa é a relação com os colegas. Ninguém (re)contrata alguém que causará insatisfação no grupo. As portas também serão fechadas, se houver quebra de confiança ou ainda divulgação de informações da empresa a terceiros e concorrentes. A consultora de carreira Ângela Abdo faz um balanço sobre voltar ou não ao antigo emprego. Ouça:
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 15-04-15

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