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CBN E A SUA CARREIRA

Trocar de emprego requer cautela

Ouça a análise da comentarista Angela Abdo

Publicado em 22 de Abril de 2015 às 23:19

Publicado em 

22 abr 2015 às 23:19
Ao decidir mudar de emprego é preciso se planejar. O profissional deve entender quem ele é, qual a posição que ocupa no mercado, avaliar o currículo que possui, o que tem a oferecer, como poderá ajudar outra organização. E é imprescindível que o profissional sai da empresa pela mesma porta que entrou. Sem se expor ou expor a corporação. É recomendável que não se deve mudar de emprego de forma rápida e sem planejamento, apenas como reação de algo ruim que ocorreu, como desentendimento com o chefe ou insatisfação com a remuneração atual. É importante avaliar se o ambiente de trabalho é bom, se o relacionamento com o chefe é bom, e o que pode ser feito para salvar a situação que o deixa insatisfeito. Ângela Abdo analisa o assunto, e dá dicas para quem já decidiu que é a hora de trocar de emprego e para quem não sabe como perceber quando essa hora acontece. Ouça:
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 22-04-15

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