O pesadelo de ser demitido

A comentarista Angela Abdo fala sobre um dos maiores temores do trabalhador, que é a demissão. Ouça e entenda. A especialista ainda dá dicas sobre a situação.
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 14-01-15
Publicado em 14 de Janeiro de 2015 às 20:18
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