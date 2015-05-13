No ambiente de trabalho

O temo feedback ganhou significados diferentes ao longo da história do mundo. No século 19, o termo foi criado para sinalizar o fim e o recomeço dos turnos de uma fábrica. Somente depois da Segunda Guerra Mundial o termo passou a ser usado como indicativo de desempenho dos operários na indústria.Depois e até os anos 90, eram comuns as reuniões de feedback coletivo: o líder reunia a equipe toda e apresentava em público questões privadas. E até pouco tempo atrás se conservou a noção de que feedback era uma conversa unilateral - o chefe fala e o subordinado, calado, escuta. Há séculos, as empresas treinam gestores para dar o melhor feedback possível aos funcionários, que assim podem render mais no trabalho. Mas ainda hoje pesquisas apontam que conselhos e as críticas que os profissionais recebem são imprecisos ou injustos. Mesmo em plano século XXI, a conversa de feedback é sempre um momento difícil e apavorante. Estudos recentes mostram que o personagem central dessa atividade é o profissional que recebe a informação. Isso porque o aprendizado e a melhora do desempenho é diretamente ligada à forma como respondemos à avaliação que o chefe faz, quando o profissional tem uma postura aberta no ato da avaliação, somente dessa forma o processo se torna efetivo. O problema da recepção do feedback soma-se à antiga constatação de que o gestor falha na comunicação. Em uma pesquisa de 2014 realizada pela psicóloga paulista Eva Hirsch Pontes com 1?200 profissionais brasileiros — líderes e funcionários —, 41% dos chefes declararam dedicar atenção às atividades da equipe. A recíproca é verdadeira para apenas 9% dos subordinados. Os outros consideram a atenção que recebem menor do que a merecida.O grande problema está na tendência de estereotipar: um bom feedback deve girar em torno de fatos objetivos, que possam ser descritos pelo chefe, não se deve julgar, mas apresentar exemplos.