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CBN E A SUA CARREIRA

Dicas para desenvolver talentos nos quadros da empresa

Gestores devem reconhecer o potencial de seus funcionários de maneira que os incentive, segundo especialistas

Publicado em 08 de Abril de 2015 às 22:29

Publicado em 

08 abr 2015 às 22:29
Os gestores devem saber reconhecer o potencial de seus funcionários de maneira que os incentive. O problema é que cada indivíduo pensa, age e se motiva de diferentes maneiras, estando sua produtividade diretamente ligada a estes motivadores.Por isso, identificar a "equação motivadora" de cada funcionário e se possível atendê-la e estimulá-la é fundamental para garantir um ambiente corporativo mais produtivo e com alta taxa de retenção destes talentos.Ouça a análise de Ângela Abdo na íntegra.
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 08-04-15

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