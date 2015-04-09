Dicas para desenvolver talentos nos quadros da empresa

Os gestores devem saber reconhecer o potencial de seus funcionários de maneira que os incentive. O problema é que cada indivíduo pensa, age e se motiva de diferentes maneiras, estando sua produtividade diretamente ligada a estes motivadores.Por isso, identificar a "equação motivadora" de cada funcionário e se possível atendê-la e estimulá-la é fundamental para garantir um ambiente corporativo mais produtivo e com alta taxa de retenção destes talentos.Ouça a análise de Ângela Abdo na íntegra.