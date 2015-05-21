Como aumentar a produtividade em tempos de crise

A sabedoria oriental diz que toda crise é o momento em que há perigo e medo, mas também é o momento em que há oportunidade. Por mais que se queira, a crise não deixará de existir se simplesmente tentar ignorá-la. O segredo é, portanto, encarar esses tempos de crise de frente e tirar o maior proveito possível da situação. Seja a crise gerada por fatores internos ou externos, o negócio é manter a empresa em andamento e continuar faturando com o negócio. Mas como? Ângela Abdo dá dicas para que a crise não seja maior do que se deve.