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CBN E A SUA CARREIRA

Como aumentar a produtividade em tempos de crise

Produtividade está diretamente ligada à educação e às informações disponíveis para o trabalhador desempenhar sua função

Publicado em 20 de Maio de 2015 às 21:35

Publicado em 

20 mai 2015 às 21:35
A sabedoria oriental diz que toda crise é o momento em que há perigo e medo, mas também é o momento em que há oportunidade. Por mais que se queira, a crise não deixará de existir se simplesmente tentar ignorá-la. O segredo é, portanto, encarar esses tempos de crise de frente e tirar o maior proveito possível da situação. Seja a crise gerada por fatores internos ou externos, o negócio é manter a empresa em andamento e continuar faturando com o negócio. Mas como? Ângela Abdo dá dicas para que a crise não seja maior do que se deve.
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 20-05-15

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