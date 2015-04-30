A importância de se ter sentido na vida e na profissão

No famoso clássico “Alice no País das Maravilhas”, no momento em que Alice, perdida, pergunta ao Gato Risonho – para aonde vai esse caminho? – ele prontamente incita outra pergunta – para aonde você quer ir? – e Alice responde – não sei.Nesse ponto, o Gato faz uma fundamental reflexão: para quem não sabe para onde ir qualquer caminho serve.É pensando nisso, que a nossa conversa com Ângela Abdo se inicia: que caminho seguir? Isso pouco importa se você não souber para onde quer ir, onde quer chegar. E todas essas perguntas e respostas afetam diretamente no seu trabalho.