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CBN E A SUA CARREIRA

A importância de se ter sentido na vida e na profissão

A comentarista Angela Abdo aborda o assunto a partir de uma passagem do conto "Alice no país das maravilhas"

Publicado em 29 de Abril de 2015 às 21:45

Publicado em 

29 abr 2015 às 21:45
No famoso clássico “Alice no País das Maravilhas”, no momento em que Alice, perdida, pergunta ao Gato Risonho – para aonde vai esse caminho? – ele prontamente incita outra pergunta – para aonde você quer ir? – e Alice responde – não sei.Nesse ponto, o Gato faz uma fundamental reflexão: para quem não sabe para onde ir qualquer caminho serve.É pensando nisso, que a nossa conversa com Ângela Abdo se inicia: que caminho seguir? Isso pouco importa se você não souber para onde quer ir, onde quer chegar. E todas essas perguntas e respostas afetam diretamente no seu trabalho.
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 29-04-15

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