TJES vai votar lista da OAB-ES nesta quinta-feira (10)

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que a Ordem dos Advogados do Brasil — seccional Espírito Santo (OAB) elegeu, ainda no ano passado, seis advogados como candidatos a uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (TJES). Os seis nomes foram entregues à Corte em dezembro e, amanhã, quinta-feira (10), os membros do Pleno do TJES vão escolher, entre os seis, três que vão permanecer na disputa. A palavra final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB). Esse é o rito previsto na Constituição Federal, que determina que um quinto dos desembargadores de tribunais estaduais deve ser composto por egressos da advocacia e do Ministério Público. A lista em questão, entretanto, está envolta em polêmicas que ultrapassam a letra fria da lei.