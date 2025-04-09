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CBN e a Política

TJES vai votar lista da OAB-ES nesta quinta-feira (10)

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 17:26

Publicado em 

09 abr 2025 às 17:26
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que a Ordem dos Advogados do Brasil — seccional Espírito Santo (OAB) elegeu, ainda no ano passado, seis advogados como candidatos a uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (TJES). Os seis nomes foram entregues à Corte em dezembro e, amanhã, quinta-feira (10), os membros do Pleno do TJES vão escolher, entre os seis, três que vão permanecer na disputa. A palavra final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB). Esse é o rito previsto na Constituição Federal, que determina que um quinto dos desembargadores de tribunais estaduais deve ser composto por egressos da advocacia e do Ministério Público. A lista em questão, entretanto, está envolta em polêmicas que ultrapassam a letra fria da lei.
Os seis nomes foram eleitos durante a gestão de José Carlos Rizk Filho como presidente da OAB-ES. Érica Neves, que o derrotou na disputa pelo comando da entidade, porém, criticou publicamente a metodologia e o contexto em que a lista foi formada e chegou a cogitar pedi-la de volta ao TJES. Os integrantes da lista sêxtupla são os advogados Vinícius Pinheiro; Adriano Pedra; Alexandre Puppim; Américo Mignone; Erfen Ribeiro e Sarah Merçon-Vargas. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 09-04-25

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