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CBN e a Política

Superintendente da Polícia Federal está fora da disputa pelo governo do ES

Ouça os detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 29 de Março de 2022 às 12:08

Publicado em 

29 mar 2022 às 12:08
Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, está fora da disputa pelo governo do Espírito Santo e não apenas por uma questão de perfil, como registrou em artigo publicado em A Gazeta nesta terça-feira (29). "Por inúmeras questões, no entanto, não senti que uma pessoa com meu perfil pudesse fazer a diferença no mundo político neste momento", escreveu ele. Ao final do texto, no entanto, uma pista: "Seguiremos firmes e aguerridos combatendo a criminalidade com a mesma disposição de sempre e com a segurança e confiança que sempre me nortearam. Este mundo (o do combate à criminalidade) eu conheço bem!".
Ou seja, tem um outro mundo que ele não conhece tão bem, o da política, podemos presumir. Mundo esse que lhe reservou algumas surpresas. Ricas, que por diversas vezes negou ter o intuito de disputar as eleições, afirmou ter mudado de ideia recentemente, incentivado, entre outros, pelo ex-governador Paulo Hartung (sem partido). "Nos últimos tempos tenho sido muito procurado por muitas pessoas, empresários, políticos, lideranças religiosas, no supermercado, no Uber. Muita gente pedindo para eu ser candidato", justificou, no último dia 10, à coluna, quando admitiu que cogitava a ideia. Menos de 20 dias depois, tudo foi por água abaixo. O PSD já flertava com outro hartunguista, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, que, por enquanto está no MDB. Ouça a análise completa da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Politica - 29-03-22

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