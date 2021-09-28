Quem é Daniel da Açaí, prefeito de São Mateus preso pela PF

O prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí, e empresários foram presos na manhã desta terça-feira (28) em uma operação da Polícia Federal dedicada a desmantelar uma organização criminosa que atuava no Norte do Espírito Santo. Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa e de fraudes licitatórias. Foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão, em residências e empresas nos municípios de São Mateus, Linhares e Vila Velha. No comentário político desta terça-feira (28), a jornalista Letícia Gonçalves fala sobre o caso.