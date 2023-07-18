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CBN e a Política

Progressistas reforça lideranças e se apresenta como força política no ES

Ouça a conversa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 12:12

Publicado em 

18 jul 2023 às 12:12
Deputado federal Da Vitória
Deputado federal Da Vitória Crédito: Divulgação/PP
O deputado federal Da Vitória foi eleito, neste sábado (15), presidente estadual do Progressistas (PP). Na prática, ele já liderava o partido desde abril, por determinação da Executiva nacional da sigla. Agora, foi chancelado em convenção. O evento contou com representantes de diversas legendas, como o Republicanos de Erick Musso e Lorenzo Pazolini e o PSB do governador Renato Casagrande, representado pelo presidente estadual da legenda, Alberto Gavini. O vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) também marcou presença e teve lugar de destaque à mesa. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Política". A comentarista Letícia Gonçalves analisa:
"A profusão de lideranças, da direita à esquerda, deu o termômetro da popularidade do PP no Espírito Santo. Parecia até a aliança que reelegeu Casagrande em 2022, com algumas exceções, como o PT, que não participou da convenção do Progressistas. Ao discursar, Da Vitória revelou que, na noite anterior, havia recebido um telefonema do governador, para falar sobre filiações de prefeitos. A coluna quis saber, então, a quantas anda a relação com o chefe do Executivo. Ao menos desde maio, o novo presidente do PP e Casagrande, aliados há anos, estavam afastados.
Da Vitória contou que esteve com o governador, em Brasília, por ocasião das discussões sobre a reforma tributária e, na última quarta-feira (12), foi ao Palácio Anchieta. A paz foi selada. 'O governador tem muito respeito pela minha pessoa, assim como eu tenho pela dele. O governo do estado é um parceiro nosso', afirmou o deputado. O Progressistas segue no primeiro escalão, com o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente". Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 18-07-23.mp3

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