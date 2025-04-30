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CBN e a Política

Operação Naufrágio entra na pauta do STJ, de novo

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 30 de Abril de 2025 às 18:01

Publicado em 

30 abr 2025 às 18:01
09/12/2008 - Policiais federais saem da sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo durante a Operação Naufrágio
09/12/2008 - Policiais federais saem da sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo durante a Operação Naufrágio Crédito: Nestor Muller | Arquivo
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que a Ação Penal 623, instaurada como consequência da Operação Naufrágio, entrou novamente na pauta da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O processo que trata do maior escândalo do Judiciário do Espírito Santo deve ser julgado no dia 21 de maio. O STJ já havia marcado, em março, uma data para isso: 23 de abril, mas em seguida a ação foi retirada da pauta. Na última segunda-feira (28), a movimentação processual registrou a nova previsão: "Incluído em pauta para 21/05/2025".
A Naufrágio foi deflagrada em dezembro de 2008, por determinação do STJ. Na época, a Polícia Federal bateu à porta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e de residências de magistrados. Oito pessoas foram presas, entre elas três desembargadores. A denúncia do Ministério Público Federal foi recebida em 2010. Falta o julgamento, que vai absolver ou condenar 15 pessoas, acusadas dos crimes de corrupção e corrupção passiva. Entre os réus, há um desembargador do TJES, um ex-juiz, empresários e advogados. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 30-04-25

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