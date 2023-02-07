O que Barroso falou de Alexandre de Moraes no ES

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz os últimos fatos do mundo político. Em visita ao Espírito Santo, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso defendeu o também ministro Alexandre de Moraes ao dizer que este exerce uma "democracia militante". Barroso esteve no Estado para um compromisso a convite do governo Casagrande, em uma aula inaugural da Residência Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. Ouça o comentário na íntegra.