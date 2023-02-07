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CBN e a Política

O que Barroso falou de Alexandre de Moraes no ES

Acompanhe o comentário de Letícia Gonçalves

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 12:30

Publicado em 

07 fev 2023 às 12:30
Ministro do STF, Luís Roberto Barroso
Ministro do STF, Luís Roberto Barroso Crédito: Helio Filho/Governo do ES
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz os últimos fatos do mundo político. Em visita ao Espírito Santo, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso defendeu o também ministro Alexandre de Moraes ao dizer que este exerce uma "democracia militante". Barroso esteve no Estado para um compromisso a convite do governo Casagrande, em uma aula inaugural da Residência Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. Ouça o comentário na íntegra.
CBN e a Política - 07-02-23.mp3

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