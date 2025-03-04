Entenda a situação entre Euclério Sampaio e a escola de samba Boa Vista

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves detalha como está a relação do prefeito de Cariacica Euclério Sampaio e a escola de samba sediada na cidade, Independente de Boa Vista. Após o desfile da escola do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, o prefeito postou nas redes sócias, um vídeo contrário a movimentos como o MST, que apareceu em uma das alas da agremiação no desfile inspirado no fotógrafo Sebastião Salgado, e afirmou que cortaria a verba da escola. Depois da repercussão, a administração municipal voltou atrás. Ouça o comentário completo!