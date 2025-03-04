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CBN e a Política

Entenda a situação entre Euclério Sampaio e a escola de samba Boa Vista

Acompanhe a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 04 de Março de 2025 às 11:22

Publicado em 

04 mar 2025 às 11:22
Desfile da Boa Vista contou com referência ao MST
Desfile da Boa Vista contou com referência ao MST Crédito: Reprodução | Liesges
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves detalha como está a relação do prefeito de Cariacica Euclério Sampaio e a escola de samba sediada na cidade, Independente de Boa Vista. Após o desfile da escola do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, o prefeito postou nas redes sócias, um vídeo contrário a movimentos como o MST, que apareceu em uma das alas da agremiação no desfile inspirado no fotógrafo Sebastião Salgado, e afirmou que cortaria a verba da escola. Depois da repercussão, a administração municipal voltou atrás. Ouça o comentário completo!
CBN e a Política - 04-03-25

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