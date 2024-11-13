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CBN e a Política

Enivaldo dos Anjos já se lança ao Senado no ES; entenda

A análise é da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 18:12

Publicado em 

13 nov 2024 às 18:12
Enivaldo dos Anjos em 2020, quando era deputado estadual
Enivaldo dos Anjos em 2020, quando era deputado estadual Crédito: Tati Beling/Ales
Prefeito reeleito de Barra de São Francisco, ex-deputado estadual e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas (TCES), Enivaldo dos Anjos (PSB) apresenta-se desde já como um possível candidato ao Senado em 2026. Paralelamente, defende que o governador Renato Casagrande (PSB) dispute o mesmo cargo. Duas vagas no Senado vão estar em disputa no Espírito Santo e, assim, tecnicamente, não é impossível que um partido lance dois nomes. Para concorrer, Enivaldo teria que renunciar ao mandato. O vice-prefeito eleito, Wanderson Melgaço (PSB), assumiria o comando do Executivo municipal a partir de abril de 2026. Tema para Letícia Gonçalves nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 13-11-24

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