Enivaldo dos Anjos já se lança ao Senado no ES; entenda

Prefeito reeleito de Barra de São Francisco, ex-deputado estadual e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas (TCES), Enivaldo dos Anjos (PSB) apresenta-se desde já como um possível candidato ao Senado em 2026. Paralelamente, defende que o governador Renato Casagrande (PSB) dispute o mesmo cargo. Duas vagas no Senado vão estar em disputa no Espírito Santo e, assim, tecnicamente, não é impossível que um partido lance dois nomes. Para concorrer, Enivaldo teria que renunciar ao mandato. O vice-prefeito eleito, Wanderson Melgaço (PSB), assumiria o comando do Executivo municipal a partir de abril de 2026. Tema para Letícia Gonçalves nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!