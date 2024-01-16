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CBN e a Política

Disputa por vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do ES pode ter reviravolta

No último dia 8, o conselheiro Sérgio Borges completou 75 anos de idade, quando a aposentadoria é obrigatória

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 12:18

Publicado em 

16 jan 2024 às 12:18
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo Sérgio Borges
Sérgio Borges, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, se aposentou no último dia 8 Crédito: Divulgação/TCES
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves aborda a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) que cabe à Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais escolherão quem será o substituto de Sérgio Borges que se aposentou o cargo no último dia 8. Na mesma data, o presidente da Corte, Domingos Taufner, comunicou oficialmente à Assembleia que há a vaga e, agora, os deputados escolherão o substituto por votação secreta. Quem ficar com a cadeira, vai desempenhar, até os 75 anos de idade, funções como votar e relatar processos referentes a gastos públicos em municípios e no estado. A vaga é da Assembleia, mas a Casa pode ou não escolher um de seus parlamentares para o cargo. Ouça a explicação completa.
CBN - CBN e a Política - 16-01-24

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