Disputa por vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do ES pode ter reviravolta

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves aborda a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) que cabe à Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais escolherão quem será o substituto de Sérgio Borges que se aposentou o cargo no último dia 8. Na mesma data, o presidente da Corte, Domingos Taufner, comunicou oficialmente à Assembleia que há a vaga e, agora, os deputados escolherão o substituto por votação secreta. Quem ficar com a cadeira, vai desempenhar, até os 75 anos de idade, funções como votar e relatar processos referentes a gastos públicos em municípios e no estado. A vaga é da Assembleia, mas a Casa pode ou não escolher um de seus parlamentares para o cargo. Ouça a explicação completa.