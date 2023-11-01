Denninho pede perdão e rebate críticas: "Não sou traíra"

Deputado estadual Denninho Silva Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que após romper politicamente com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), o deputado estadual Denninho Silva (de saída do União Brasil) publicou, nas redes sociais, ao menos três vídeos com críticas ao ex-aliado. Afirmou, por exemplo, que a Prefeitura de Vitória deixou de patrocinar a Festa das Crianças da Grande Goiabeiras e adotou uma postura verbalmente agressiva.

Antes, já havia anunciado uma "parceria" com o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, possível candidato a prefeito de Vitória. Tal parceria não teve os termos definidos. "Até eu posso ser o candidato", afirmou Denninho, no último sábado (28). O certo é que, ao lado de Pazolini, o deputado não estaria de jeito nenhum nas eleições de 2024.

Já nesta terça-feira (31), ou seja, em um intervalo de poucos dias, Denninho mudou o tom. Em novo vídeo publicado nas redes sociais, ele pediu "perdão a todos que se sentiram ofendidos" e afirmou: "Não sou traíra". Mas isso quer dizer que ele voltou às boas com Pazolini? Em conversa com a coluna, o parlamentar afirmou que nem quer mais falar sobre esse assunto. E deixou de atacar o (ex?) aliado. Ouça a conversa completa!