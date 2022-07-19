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CBN e a Política

Corrida para ser vice de Renato Casagrande tem um favorito

É Ricardo Ferraço, ex-senador, que atualmente está o PSDB. Entenda a movimentação com Letícia Gonçalves

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 12:14

Publicado em 

19 jul 2022 às 12:14
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
O ex-senador Ricardo Ferraço, que saiu do PSDB, foi para o União Brasil e voltou ao PSDB, é hoje o franco favorito a ser vice na chapa do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo governo do Espírito Santo. A movimentação é destaque nesta edição do "CBN e a Política", com Letícia Gonçalves. A comentarista explica que o PSDB, federado com o Cidadania, ainda não subiu oficialmente no palanque do socialista, mas é apenas questão de tempo. PSDB, PT e PP querem a vaga, mas um nome desponta para compor a chapa com o socialista.
"O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, já elenca as duas siglas entre as que compõem a ampla aliança em busca da reeleição do governador. Ferraço há tempos é próximo a Casagrande. Em 2018, foi o principal responsável por levar os tucanos para o lado dele. Saiu do União Brasil quando o deputado federal Felipe Rigoni, que já se colocava como adversário do socialista, assumiu o comando da legenda. O PSDB sempre tratou Ricardo como um dos principais nomes do partido para integrar uma chapa majoritária, como candidato a vice ou a senador", analisa. Ouça a conversa completa!
CBN E A POLÍTICA - 19-07-22

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