Corrida para ser vice de Renato Casagrande tem um favorito

O ex-senador Ricardo Ferraço, que saiu do PSDB, foi para o União Brasil e voltou ao PSDB, é hoje o franco favorito a ser vice na chapa do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo governo do Espírito Santo. A movimentação é destaque nesta edição do "CBN e a Política", com Letícia Gonçalves. A comentarista explica que o PSDB, federado com o Cidadania, ainda não subiu oficialmente no palanque do socialista, mas é apenas questão de tempo. PSDB, PT e PP querem a vaga, mas um nome desponta para compor a chapa com o socialista.