Corrida para ser vice de Renato Casagrande tem um favorito

O ex-senador Ricardo Ferraço, que saiu do PSDB, foi para o União Brasil e voltou ao PSDB, é hoje o franco favorito a ser vice na chapa do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo governo do Espírito Santo. A movimentação é destaque nesta edição do "CBN e a Política", com Letícia Gonçalves. A comentarista explica que o PSDB, federado com o Cidadania, ainda não subiu oficialmente no palanque do socialista, mas é apenas questão de tempo. PSDB, PT e PP querem a vaga, mas um nome desponta para compor a chapa com o socialista.
"O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, já elenca as duas siglas entre as que compõem a ampla aliança em busca da reeleição do governador. Ferraço há tempos é próximo a Casagrande. Em 2018, foi o principal responsável por levar os tucanos para o lado dele. Saiu do União Brasil quando o deputado federal Felipe Rigoni, que já se colocava como adversário do socialista, assumiu o comando da legenda. O PSDB sempre tratou Ricardo como um dos principais nomes do partido para integrar uma chapa majoritária, como candidato a vice ou a senador", analisa. Ouça a conversa completa!
CBN E A POLÍTICA - 19-07-22