Como são escolhidos os conselheiros do Tribunal de Contas do ES?

Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves explica como é feita a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 28-02-24
Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 17:08
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