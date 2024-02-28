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CBN e a Política

Como são escolhidos os conselheiros do Tribunal de Contas do ES?

Ouça as explicações da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 17:08

Publicado em 

28 fev 2024 às 17:08
TCES
Sede de TCES - Tribunal de Contas do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves explica como é feita a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 28-02-24

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