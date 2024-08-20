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CBN e a Política

Como ficou o panorama das disputas eleitorais na Grande Vitória

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 11:12

Publicado em 

20 ago 2024 às 11:12
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: freepik
Todas as figurinhas do álbum eleitoral de 2024 já foram preenchidas. Com o fim do prazo para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, já sabemos quem são os candidatos a prefeito, seus respectivos vices e quais partidos os apoiam. A comentarista Letícia Gonçalves, nesta edição do "CBN e a Política", mostra o panorama da disputa na Grande Vitória e mais: quem são os aliados dos partidos do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).  Num das últimas definições, a ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) Cris Samorini (PP) teve o nome confirmado como vice do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), na chapa em busca da reeleição. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 20-08-24.mp3

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