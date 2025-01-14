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CBN e a Política

As participações do PP e do Podemos no governo Casagrande

Acompanhe a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 12:06

Publicado em 

14 jan 2025 às 12:06
Entrevista com o Governador Renato Casagrande na CBN
Entrevista com o Governador Renato Casagrande na CBN Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a participação que envolve o PP (Progressistas) e Podemos no governo de Renato Casagrande (PSB). Ela aponta que Casagrande reforça laços com o PP, que já tenta emplacar mais nomes no governo. Marcos Soares (PP) foi anunciado como novo secretário da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), indicado pelo presidente estadual do partido, Da Vitória. Progressistas mantém um pé no Palácio Anchieta e outro na Prefeitura de Vitória, de Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ainda, sobre o primeiro escalão, Casagrande disse que "o Podemos só não faz parte do governo se não quiser". Partido já integra a base aliada e deve indicar alguém para o secretariado. Um nome, entretanto, está "impedido". Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 14-01-25.mp3

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