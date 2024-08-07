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CBN e a Política

As "figurinhas" que faltam no álbum das eleições de 2024 no ES

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 18:11

Publicado em 

07 ago 2024 às 18:11
Armazém do Porto
Abertura dos armazéns do Porto de Vitória. Presença do governador Renato Casagrande, de Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória e outros representantes de entidades públicas e privadas Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves fala das "figurinhas" que estão faltando no álbum das eleições municipais de 2024. Isso porque o prazo para a realização das convenções partidárias, eventos em que os partidos registram em ata quem será o candidato da legenda, terminou na última segunda (5). Até o dia 15 de agosto, as candidaturas podem ser registradas na Justiça Eleitoral, mas alguns lugares vagos chamam a atenção, como o do vice do atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 07-08-24

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