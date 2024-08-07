As "figurinhas" que faltam no álbum das eleições de 2024 no ES

Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves fala das "figurinhas" que estão faltando no álbum das eleições municipais de 2024. Isso porque o prazo para a realização das convenções partidárias, eventos em que os partidos registram em ata quem será o candidato da legenda, terminou na última segunda (5). Até o dia 15 de agosto, as candidaturas podem ser registradas na Justiça Eleitoral, mas alguns lugares vagos chamam a atenção, como o do vice do atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ouça a conversa completa!