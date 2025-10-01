Arnaldinho dá "mais um passo" para se filiar ao PP, mas não bate o martelo

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, continua a tentar viabilizar a própria candidatura ao governo do Espírito Santo e, com esse objetivo, flerta com o PP. Afinal, ele precisa de um partido para participar do pleito de 2026. Arnaldinho já recebeu um convite do presidente estadual do Progressistas, deputado federal Da Vitória, o que foi reiterado nesta terça-feira (30) pelo líder nacional da sigla, senador Ciro Nogueira.
O martelo, entretanto, não foi batido. Da Vitória afirmou acreditar que a filiação do prefeito ao PP vai acontecer "daqui a alguns dias". Aliados de Arnaldinho consultados pela coluna, porém, não têm a mesma convicção. A questão é que o partido não garantiu, até agora, que daria espaço para ele disputar o Palácio Anchieta.
No Instagram, Arnaldinho publicou uma foto em que aparece sorridente entre Ciro Nogueira e o deputado federal Victor Linhalis (Podemos), aliado do prefeito que o PP quer atrair. O encontro entre eles, com participação de Da Vitória, ocorreu em Brasília.
CBN e a Política - 01-10-25