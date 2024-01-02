Ao admitir que bebeu, Lucas Polese apresenta prova que Corregedoria não achou

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves volta a repercutir o caso do deputado estadual Lucas Polese (PL). Em maio de 2023, o parlamentar foi multado após se recusar a fazer o teste do bafômetro. Na ocasião, ele dirigia um carro oficial da Assembleia Legislativa do Estado. Alguns meses depois, no dia 27 de dezembro, Polese abriu uma transmissão ao vivo em suas redes sociais e admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica. Ainda assim, a Corregedoria da Casa arquivou um procedimento contra o deputado por falta de provas. Ouça a conversa completa!