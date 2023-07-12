Violência no futebol: as responsabilidades civil e penal das torcidas

Morreu na última segunda-feira (10), a jovem Gabriela Anelli, de 23 anos. Ela era torcedora do Palmeiras e estava do lado de fora do estádio Allianz Parque, no último sábado (8), quando foi atingida por uma garrafa durante uma confusão entre torcedores do Palmeiras do e Flamengo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bedê aborda o tema violência no futebol e as responsabilidades que envolvem torcedores. Ouça a conversa completa!