Violência no futebol: as responsabilidades civil e penal das torcidas

Morreu na última segunda-feira (10), a jovem Gabriela Anelli, de 23 anos. Ela era torcedora do Palmeiras e estava do lado de fora do estádio Allianz Parque, no último sábado (8), quando foi atingida por uma garrafa durante uma confusão entre torcedores do Palmeiras do e Flamengo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bedê aborda o tema violência no futebol e as responsabilidades que envolvem torcedores. Ouça a conversa completa!
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Leonardo Felipe Xavier Santiago foi indiciado por homicídio doloso consumado — quando há a intenção de matar. O autor do crime é ex-integrante da torcida organizada “Fla Manguaça” e não estava com a caravana das organizadas vindas do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante, a partir de testemunhos de torcedores e policiais — não há vídeos do momento do lançamento da garrafa.