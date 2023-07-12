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Me Explica Direito

Violência no futebol: as responsabilidades civil e penal das torcidas

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 12:15

Publicado em 

12 jul 2023 às 12:15
Futebol
Futebol Crédito: Pexels
Morreu na última segunda-feira (10), a jovem Gabriela Anelli, de 23 anos. Ela era torcedora do Palmeiras e estava do lado de fora do estádio Allianz Parque, no último sábado (8), quando foi atingida por uma garrafa durante uma confusão entre torcedores do Palmeiras do e Flamengo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bedê aborda o tema violência no futebol e as responsabilidades que envolvem torcedores. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 4.32s - 12-07-23.mp3
Leonardo Felipe Xavier Santiago foi indiciado por homicídio doloso consumado — quando há a intenção de matar. O autor do crime é ex-integrante da torcida organizada “Fla Manguaça” e não estava com a caravana das organizadas vindas do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante, a partir de testemunhos de torcedores e policiais — não há vídeos do momento do lançamento da garrafa. 

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