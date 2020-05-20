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ME EXPLICA DIREITO

Vídeo da reunião ministerial deve ser divulgado pelo STF?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 11:45

Publicado em 

20 mai 2020 às 11:45
O governo Federal têm enfrentado momentos de tensão desde que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou a pasta e acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal em favor dos filhos. Uma reunião, gravada em vídeo, foi indicada por Moro como prova para as acusações. Um inquérito foi aberto pelo STF, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), e após relutância por parte do governo, o vídeo foi entregue ao ministro Celso de Mello, relator do processo. A questão que permanece é: o vídeo deve se tornar público? Isso porque, segundo o presidente, o vídeo possui "segredos de Estado" e outros assuntos confidenciais. Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê explica o caso e quais serão os desdobramentos dele no STF. Confira!
Me Explica Direito - 20-05-20

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