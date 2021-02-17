"Vacina de vento": existe crime na falsa aplicação de imunizante?

O assunto é a "vacina de vento". O termo está sendo utilizado para caracterizar os diversos casos que repercutem nas redes sociais, de falsa aplicação da vacina contra a covid-19, com injeção da seringa vazia ou sem o profissional apertar o êmbolo da seringa. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil já investiga, pelo menos, três denúncias. Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê analisa se existe algum desdobramento legal para o profissional de saúde que não aplica o imunizante. É falha técnica, falta de caráter ou crime? Ouça a análise do comentarista!