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Suspeição de ministros do STF: pode acontecer?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 12:02

Publicado em 

13 abr 2022 às 12:02
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Réu por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado federal Daniel Silveira (União-RJ), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), ingressou com um pedido de suspeição de nove dos onze integrantes da Corte — a exceção ficou por conta dos indicados pelo atual mandatário, Nunes Marques e André Mendonça. O pedido de suspeição foi feito em razão da decisão da Corte que confirmou a abertura de um inquérito contra o deputado por desobediência. Ouça a análise do comentarista Américo Bedê. 
Me Explica Direito - 13-04-22.mp3

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