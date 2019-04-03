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ME EXPLICA DIREITO

Supremo analisa adiar julgamento sobre prisão em segunda instância

Confira a análise do comentarista Américo Bedê sobre o tema!

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 12:13

Publicado em 

03 abr 2019 às 12:13
Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz novas informações que envolvem o debate da prisão após condenação em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal. No fato mais recente a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pede que o julgamento seja adiado.  
Segundo a assessoria da OAB, o argumento para o pedido de adiamento é que a nova diretoria tomou posse recentemente e ainda precisa se inteirar "de todos os aspectos" envolvidos no caso. Vale lembrar que desde 2016, o Supremo entende que a prisão após segunda instância é possível. Com isso, aqueles condenados por tribunais de segundo grau, como os Tribunais Regionais Federais, podem ser presos. Confira a análise!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 03-04-19

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