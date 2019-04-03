Supremo analisa adiar julgamento sobre prisão em segunda instância

Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz novas informações que envolvem o debate da prisão após condenação em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal. No fato mais recente a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pede que o julgamento seja adiado.

Segundo a assessoria da OAB, o argumento para o pedido de adiamento é que a nova diretoria tomou posse recentemente e ainda precisa se inteirar "de todos os aspectos" envolvidos no caso. Vale lembrar que desde 2016, o Supremo entende que a prisão após segunda instância é possível. Com isso, aqueles condenados por tribunais de segundo grau, como os Tribunais Regionais Federais, podem ser presos. Confira a análise!