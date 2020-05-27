Suposto vazamento de operação da PF gera embate político e jurídico

A Polícia Federal (PF) realizou, na terça-feira (26), a Operação Placebo, sobre suspeitas de desvios na Saúde do estado do Rio de Janeiro para ações na pandemia de coronavírus. Foram realizadas buscas contra o governador Wilson Witzel, que negou participar de qualquer esquema.

"A interferência anunciada pelo presidente da República [na Polícia Federal] está devidamente oficializada", disse. Nesse cenário, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), aliada do presidente Bolsonaro, teria antecipado na segunda-feira (25), em entrevista à Rádio Gaúcha, que a PF estava prestes a deflagrar operações contra desvios na área da saúde nos estados. O líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon (RJ), pediu que o Ministério Público Federal investigue se houve abuso de poder ou uso político por parte da Polícia Federa. Para comentar esse embate que tem agitado o noticiário, a análise do comentarista Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito.