STF vai julgar crimes em atos golpistas de Brasília. O que isso significa?

O ministro Alexandre de Moraes determinou que caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar os crimes relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, independentemente dos investigados serem civis ou militares. A decisão afastou a competência da Justiça Militar e da Justiça comum para o caso. A decisão da última segunda-feira (27) fez com que o STF puxasse para si a competência para processar julgar mais de 900 pessoas, o que pode sobrecarregar a atividade jurisdicional do tribunal. Mas o que isso significa e qual a responsabilidade do Supremo? Neste edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê aborda a decisão de Moraes e explica como a competência do STF vai funcionar na prática, julgando civis e militares. Ouça a conversa completa!