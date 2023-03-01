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Me Explica Direito

STF vai julgar crimes em atos golpistas de Brasília. O que isso significa?

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 01 de Março de 2023 às 12:02

Publicado em 

01 mar 2023 às 12:02
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
O ministro Alexandre de Moraes determinou que caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar os crimes relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, independentemente dos investigados serem civis ou militares. A decisão afastou a competência da Justiça Militar e da Justiça comum para o caso. A decisão da última segunda-feira (27) fez com que o STF puxasse para si a competência para processar julgar mais de 900 pessoas, o que pode sobrecarregar a atividade jurisdicional do tribunal. Mas o que isso significa e qual a responsabilidade do Supremo? Neste edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê aborda a decisão de Moraes e explica como a competência do STF vai funcionar na prática, julgando civis e militares. Ouça a conversa completa!
Me Explica Direito - 01-03-23 .mp3

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