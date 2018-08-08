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STF vai decidir sobre prescrição de ressarcir contas públicas

Foram proferidos oito votos, seis deles a favor da prescrição depois de cinco anos. Os outros dois entenderam que o dever de devolução do dinheiro é imprescritível

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 12:20

Publicado em 

08 ago 2018 às 12:20
O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento de um processo que discute o prazo de prescrição nas ações de ressarcimento ao erário por parte de agentes públicos condenados por improbidade administrativa. O julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira (15). Foram proferidos oito votos, seis deles a favor da prescrição depois de cinco anos. Os outros dois entenderam que o dever de devolução do dinheiro é imprescritível, seguindo a tese apresentada pela Advocacia-Geral da União. Ouça a análise do comentarista Américo Bedê.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 08-08-18

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