STF vai decidir sobre prescrição de ressarcir contas públicas

O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento de um processo que discute o prazo de prescrição nas ações de ressarcimento ao erário por parte de agentes públicos condenados por improbidade administrativa. O julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira (15). Foram proferidos oito votos, seis deles a favor da prescrição depois de cinco anos. Os outros dois entenderam que o dever de devolução do dinheiro é imprescritível, seguindo a tese apresentada pela Advocacia-Geral da União. Ouça a análise do comentarista Américo Bedê.