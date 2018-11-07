STF tende a barrar ações de Bolsonaro; entenda

As propostas do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) de prender mais criminosos e endurecer o regime de progressão de penas devem enfrentar resistência no Supremo Tribunal Federal. Em outubro, logo após o primeiro turno, o hoje presidente eleito disse, em entrevista: "Vamos entupir a cadeia de bandidos. Está ruim? É só não fazer besteira. Eu prefiro a cadeia cheia de bandidos que o cemitério cheio de inocentes".