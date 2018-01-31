Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Me Explica Direito

STF pode rever prisão após condenação em segunda instância

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 12:25

Publicado em 

31 jan 2018 às 12:25
Após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o debate em torno da segunda instância voltou a ganhar força no País. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse em jantar com jornalistas e empresários, que seria "apequenar" o tribunal utilizar o caso do ex-presidente para reabrir a discussão sobre a execução de sentença após condenação em segunda instância. Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz mais detalhes da discussão. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 31-01-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados