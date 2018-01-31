STF pode rever prisão após condenação em segunda instância

Após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o debate em torno da segunda instância voltou a ganhar força no País. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse em jantar com jornalistas e empresários, que seria "apequenar" o tribunal utilizar o caso do ex-presidente para reabrir a discussão sobre a execução de sentença após condenação em segunda instância. Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz mais detalhes da discussão. Confira!