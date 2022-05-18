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Me Explica Direito

STF pode acabar com tolerância zero e permitir que motoristas dirijam mesmo após beberem

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 12:04

Publicado em 

18 mai 2022 às 12:04
Lei Seca completou 13 anos
Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê analisa o julgamento esperado para esta quarta-feira (18) no Supremo Tribunal Federal, que envolve três ações que podem alterar as regras do Código Brasileiro de Trânsito e a Lei Seca. Os processos tratam da tolerância zero com álcool na direção, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas estradas federais e a aplicação de sanções a quem se recusa a fazer o teste do bafômetro, como aplicação de multa de R$ 3 mil e a suspensão do direito de dirigir por 1 ano. O relator das ações, que possuem mais de dez anos, é o ministro Luiz Fux, presidente da Corte. Ouça a análise!
Me Explica Direito - 18-05-22.mp3

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