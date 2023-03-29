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Me Explica Direito

STF inicia julgamento para decidir se plataformas devem ser punidas por post ofensivo

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 29 de Março de 2023 às 11:48

Publicado em 

29 mar 2023 às 11:48
Facebook, rede social
Facebook, rede social Crédito: Pixabay
As batalhas judiciais travadas por uma professora e uma dona de casa contra o Google e Facebook, respectivamente, podem mudar o rumo da internet no Brasil. Os recursos dessas plataformas estão intimamente ligados e são tratados como um dos julgamentos mais importantes da década no STF sobre a internet. Tanto é que os temas terão repercussão geral, ou seja, o que for decidido pela Corte deverá valer em todas as instâncias inferiores. O que está em jogo é o MCI (Marco Civil da Internet), que diz que as plataformas não têm o poder de decidir que tipo de conteúdo publicado por seus usuários é lícito ou não. Se o tribunal entender que Google, Facebook e outras podem ser responsabilizadas pelo que se publica ali, abre-se o precedente para elas fazerem uma moderação de conteúdo capaz de ferir outros direitos, como o da liberdade de expressão. Tema para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. 
Me Explica Direito - 4.47s - 29-03-23.mp3

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