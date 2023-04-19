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Me Explica Direito

STF começa a julgar acusados por ataques de 8 de janeiro; entenda

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 12:00

Publicado em 

19 abr 2023 às 12:00
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a decidir na madrugada desta terça-feira (18) se torna réus os acusados de participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Nessa primeira leva, a corte analisará as acusações contra cem envolvidos. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte até o próximo dia 24. Na modalidade virtual, os ministros depositam os votos de forma eletrônica e não há deliberação presencial. Há sinalização de que os ministros devem abrir ações penais contra os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Eles foram denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e parte segue presa por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator da apuração. O ministro optou por priorizar os casos de quem continua atrás das grades. As denúncias relativas ao restante, de um total de 1.390 acusados pela PGR, será analisado posteriormente. São atribuídas aos demais a invasão e a destruição de instalações das sedes dos três Poderes. Este grupo foi preso no próprio dia 8 de janeiro, no interior ou nas imediações dos prédios. Este é o tema em destaque nesta edição do "Me Explica Direito", com o comentarista Américo Bedê. 
Me Explica Direito - 19-04-23.mp3

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