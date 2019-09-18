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Senado recua nas mudanças eleitorais e vigilância volta para a Câmara

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 12:32

Publicado em 

18 set 2019 às 12:32
O Senado recuou nas mudanças eleitorais e aprovou, nesta terça-feira (17), apenas parte do projeto que eleva o financiamento do fundo eleitoral. Antes, o projeto afrouxava punições e dificultava a fiscalização de partidos, mas a repercussão negativa impediu a apreciação.
Agora, o projeto voltará à Câmara para uma segunda análise antes de ser enviada para veto ou sanção presidencial. Os parlamentares podem ressuscitar os pontos vetados na votação simbólica do Senado. Ouça a análise do comentarista Américo Bedê.
ME EXPLICA DIREITO - 18-09-19

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