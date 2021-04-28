Senado instala CPI da Covid-19; há risco de "acabar em pizza"?

Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê destaca a instalação da CPI da Covid-19, que aconteceu nesta terça-feira (27). A comissão que vai investigar as ações e possíveis omissões do governo federal durante a crise sanitária no Brasil. Escolhido como relator da CPI, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou em seu primeiro discurso que a comissão não fará perseguições, mas que é preciso punir "imediata e emblematicamente" os responsáveis pelas mortes durante a pandemia. Alguns políticos têm defendido que "acordos" na composição da CPI podem gerar uma sensação de "pizza". Esse risco existe? O comentarista analisa: "A CPI é uma investigação. Ela não condena, então, significa que devemos discutir uma investigação efetiva que possa encontrar elementos de prova. É o ponto central". Acompanhe as explicações!